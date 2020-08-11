Завтра будет тепло, но возможны дожди

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, в Вирумаа местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер северных направлений, 2-8, до полуночи порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 16 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода; на материке переменная облачность, начиная с севера местами возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8, порывами 10 м/сек, на островах слабы, переменных направлений. Температура воздуха 17-20, на западе страны до 22 градусов тепла.