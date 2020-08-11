Вт, 11.08.2020
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Завтра будет тепло, но возможны дожди

Дождь в Таллинне.

ФОТО: Raul Mee

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, в Вирумаа местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер северных направлений, 2-8, до полуночи порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. 

Днем ожидается малооблачная погода; на материке переменная облачность, начиная с севера местами возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8, порывами 10 м/сек, на островах слабы, переменных направлений. Температура воздуха 17-20, на западе страны до 22 градусов тепла.

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