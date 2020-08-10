Синоптики: к концу недели вновь потеплеет

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность. В Вирумаа по регионам возможны дожди. Ветер северных направлений, 2-7, порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность. На побережье Чудского озера и юго-востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7, порывами до 11 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 17-22 градусов тепла.

В ночь на четверг облачность уплотнится. На северо-запад страны придет зона кратковременных дождей, которая пройдет дальше в направлении центральных регионов страны. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек, утром на островах южных направлений порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня начиная с северо-запада страны облачность рассеется, осадков станет меньше. Ветер преимущественно южных направлений, 2-7 м/сек, начиная с островов подует ветер северных направлений порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 17-21, на островах до 23 градусов тепла.