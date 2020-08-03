Пн, 3.08.2020
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Завтра на Эстонию обрушатся ливни с грозами

Гроза.

ФОТО: Shutterstock

Эстония остается в пограничной фронтальной зоне между двумя разными воздушными массами - к востоку от нас тепло и сухо, к западу прохладная и более влажная воздушная масса.

В такой зоне очень благоприятны условия для образования кучево-дождевых облаков, которые могут дать сильные осадки и вызывают грозы.

Во вторник, 4 августа, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Почти повсеместно дождь, местами гроза и сильные осадки. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.

Температура воздуха составит 17-22°C.

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