Синоптики рассказали, когда вернется солнечная погода

В ночь на вторник, начиная с юга страны, облачность уплотнится. После полуночи по многим регионам кратковременные дожди. Зона осадков распространится на север, возможны грозы. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-24 градуса тепла.

В ночь на среду переменная облачность. По многим регионам дожди, местами ливни, возможны грозы. Вероятность осадков ниже на западных островах. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.