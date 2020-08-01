Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают умеренно теплую погоду

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, после полуночи на острова придет новая зона осадков, которая к утру достигнет материковой части страны. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Во второй половине дня, начиная с островов, вероятность осадков сократится. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 17-23 градуса тепла.

В ночь на вторник на западе страны малооблачная погода без осадков. На юге и востоке страны облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный и юго-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 9-13, на побережье и юге страны до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.