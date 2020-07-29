Завтра синоптики обещают ливни и грозы

После полуночи начиная с островов облачность уплотнится, пойдут дожди. К утру зона дождей распространится в материковую часть страны. Ветер юго-западный и южный, 3-9, порывами до 12, на побережье островов и в районе Рижского залива 7-11, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 9-13, на побережье местами до 16 градусов тепла.