Завтра синоптики обещают ливни и грозы

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг до полуночи ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди.
После полуночи начиная с островов облачность уплотнится, пойдут дожди. К утру зона дождей распространится в материковую часть страны. Ветер юго-западный и южный, 3-9, порывами до 12, на побережье островов и в районе Рижского залива 7-11, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 9-13, на побережье местами до 16 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами ливни и грозы. Вечером на островах облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер в первой половине дня юго-западный, 5-11, порывами до 13, в районе Рижского залива до 17 м/сек, во второй половине дня начиная с островов подует западный и северо-западный. Температура воздуха 16-19 градусов тепла.