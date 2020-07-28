Синоптики рассказали, когда вернется летняя погода

По данным службы погоды Эстонии, к концу этойнедели и началу следующей вернется хорошая летня погода.
В ночь на четверг сначала ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. После полуночи начиная с островов облачность уплотнится, пойдет дождь, и осадки распространятся далее на материк. Ветер юго-западный и южный, 5-10, порывами 13, на Сааремаа и в районе Рижского залива до 17 м/сек. Днем до полудня ожидается облачная погода, дожди, возможны грозы. Во второй половине дня на островах и на северо-западе Эстонии облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный, начиная с островов сменит направление на северо-западное 5-11, порывами 14, на побережье Рижского залива 16 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье при ветре с моря до 16, днем 16-19 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, 4-9, порывами 12 м/сек. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, вечером облачность разрядится, и осадков станет меньше. Ветер северо-западный и северный, 5-10, порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье при ветре с моря до 16, днем 16-21 градус тепла.
В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный 3-8, порывами 12 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье с наветренной стороны до 17, днем 18-23 градуса тепла.