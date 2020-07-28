Синоптики рассказали, когда вернется летняя погода

В ночь на четверг сначала ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. После полуночи начиная с островов облачность уплотнится, пойдет дождь, и осадки распространятся далее на материк. Ветер юго-западный и южный, 5-10, порывами 13, на Сааремаа и в районе Рижского залива до 17 м/сек. Днем до полудня ожидается облачная погода, дожди, возможны грозы. Во второй половине дня на островах и на северо-западе Эстонии облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный, начиная с островов сменит направление на северо-западное 5-11, порывами 14, на побережье Рижского залива 16 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье при ветре с моря до 16, днем 16-19 градусов тепла.