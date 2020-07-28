Завтра в середине дня погода улучшится

Быстрого улучшения погоды можно ожидать с середины дня, начиная с островов, а после обеда частые кучево-дождевые облака постепенно уйдут за восточную границу Эстонии. Усилившийся юго-западный и западный ветер позволит почувствовать морскую свежесть.

Во среду (29.07) утром облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, гроза, местами осадки сильные. Во второй половине дня облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер развернется к юго-западному и западному и усилится 5-11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха 17…22°C.