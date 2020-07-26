Синоптики: начало новой недели будет по-летнему теплым

Область высокого давления, что была над Эстонией, постепенно вытесняется на восток малоактивной ложбиной низкого давления, которая несет с собой более влажный воздух.
Легкие кратковременные дожди пройдут лишь местами в западной части республики, на востоке же сохранится сухая и по-летнему теплая погода. Слабый ветер добавит комфорта этому летнему дню.
В понедельник, 27 июля, днем переменная облачность. На западе Эстонии местами кратковременный дождь, вечером возможна гроза. Ветер преимущественно южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами до 18°C.