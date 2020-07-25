В ближайшие дни в Эстонии будет тепло, но дождливо

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы, однако температура воздуха днем будет все же выше 20 градусов.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-9 м/сек. Днем начиная с островов облачность уплотнится, осадки медленно распространятся по материку на восток, возможны грозы, но на юго-востоке преимущественно без осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье местами 17, днем 20-25, на побережье местами 18 градусов тепла.
В ночь на вторник облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8 м/сек, во время грозы порывистый. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8 м/сек, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью 12-17, днем 19-24 градуса тепла.
В ночь на среду ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный, 3-9, на побережье порывами 14 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 11-17 , на побережье 13-16, днем 18-23 градуса тепла.