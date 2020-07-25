Сб, 25.07.2020
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  • Лето решило вернуться? В воскресенье ожидается умеренно теплая погода

Лето решило вернуться? В воскресенье ожидается умеренно теплая погода

Летняя погода.

ФОТО: Liis Treimann

Хотя в воскресенье температура воздуха не превысит 23 градуса тепла, погода преимущественно будет солнечной и без осадков.

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода, незадолго до полуночи на востоке страны будет облачнее, местами пройдут кратковременные дожди, по регионам туман. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью 9-11, на побережье до 14 градусов тепла. 

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7, на островах и западном побережье южных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла. 

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