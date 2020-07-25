Лето решило вернуться? В воскресенье ожидается умеренно теплая погода

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода, незадолго до полуночи на востоке страны будет облачнее, местами пройдут кратковременные дожди, по регионам туман. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью 9-11, на побережье до 14 градусов тепла.