Лето решило вернуться? В воскресенье ожидается умеренно теплая погода

Хотя в воскресенье температура воздуха не превысит 23 градуса тепла, погода преимущественно будет солнечной и без осадков.
По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода, незадолго до полуночи на востоке страны будет облачнее, местами пройдут кратковременные дожди, по регионам туман. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью 9-11, на побережье до 14 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7, на островах и западном побережье южных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.