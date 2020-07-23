В пятницу в Эстонии будет пасмурно и дождливо

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-12, на островах и побережье местами до 15 градусов тепла.