В ближайшие дни синоптики обещают дожди, грозы и прохладу

В ночь на пятницу малооблачная погода, после полуночи начиная с островов облачность уплотнится, кратковременные дожди пройдут местами. Ветер западный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 15-19 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами 14 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, грозы, во второй половине дня вероятность осадков в Западной Эстонии уменьшится. Ветер на материке южный, на островах и западный, 3-9м/сек. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 градусов тепла.