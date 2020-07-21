Среда обещает быть ветреной

В среду на периферии области низкого давления задует довольно сильный северо-западный и западный ветер и облака начнут смещаться в северо-запада на юго- восток. Более частая облачность будет над Хийумаа и Сааремаа, а также в южной Эстонии. В северной Эстонии возможны лишь редкие дождевые облака.
В среду, 22 июля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. В западной и южной Эстонии во многих пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в северной Эстонии осадки пройдут в отдельных местах. Вечером дожди с территории Эстонии уйдут на юго-восток. Западный, северо-западный ветер усилится 6-12, порывами 15, на побережье до 18 м/с.
Температура воздуха составит 15-19°C.