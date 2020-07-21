Среда обещает быть ветреной

В среду на периферии области низкого давления задует довольно сильный северо-западный и западный ветер и облака начнут смещаться в северо-запада на юго- восток. Более частая облачность будет над Хийумаа и Сааремаа, а также в южной Эстонии. В северной Эстонии возможны лишь редкие дождевые облака.