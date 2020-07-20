Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают дожди и прохладу

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, 6-12, на побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью 9-15, днем 15-19 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, на юге страны также и юго-западный, 6-12, на побережье порывами 15-17 м/сек. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно западных направлений, 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью 8-14, днем 15-18 градусов тепла.