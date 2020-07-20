Пн, 20.07.2020
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  • Непогода в столице: проливной дождь затопил улицы Таллинна в час пик

Галерея и видео ⟩ Непогода в столице: проливной дождь затопил улицы Таллинна в час пик

Сегодня в Таллинне была гроза с проливным дождем и градом, в результате чего многие улицы столицы оказались затоплены, пишет Postimees.

Как хорошо видно на этой видеозаписи, особенно сильным дождь был в Мустамяэ.

По данным метеослужбы, атмосферный фронт, разделяющий теплую и холодную воздушную массу, будет перемещаться с запада на восток, сопровождаясь дождями и грозами. Ветер станет западных направлений и усилится. Начиная со среды погода будет уже повсеместно прохладная, ветреная и с частыми дождями.

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