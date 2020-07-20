Галерея и видео ⟩ Непогода в столице: проливной дождь затопил улицы Таллинна в час пик

Как хорошо видно на этой видеозаписи, особенно сильным дождь был в Мустамяэ.

По данным метеослужбы, атмосферный фронт, разделяющий теплую и холодную воздушную массу, будет перемещаться с запада на восток, сопровождаясь дождями и грозами. Ветер станет западных направлений и усилится. Начиная со среды погода будет уже повсеместно прохладная, ветреная и с частыми дождями.