Галерея и видео ⟩ Непогода в столице: проливной дождь затопил улицы Таллинна в час пик

Сегодня в Таллинне была гроза с проливным дождем и градом, в результате чего многие улицы столицы оказались затоплены, пишет Postimees.
Как хорошо видно на этой видеозаписи, особенно сильным дождь был в Мустамяэ.
По данным метеослужбы, атмосферный фронт, разделяющий теплую и холодную воздушную массу, будет перемещаться с запада на восток, сопровождаясь дождями и грозами. Ветер станет западных направлений и усилится. Начиная со среды погода будет уже повсеместно прохладная, ветреная и с частыми дождями.