Прогноз на ближайшие дни: в Эстонии резко похолодает

В ночь на вторник в материковой части страны малооблачная погода и переменная облачность без осадков. На островах облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-18 градусов тепла. Днем переменная облачность. Дожди и грозы распространятся по стране с запада на восток. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. В грозу порывы ветра сильнее. Температура воздуха 17-22, на востоке страны перед дождем до 25 градусов тепла.

В ночь на среду переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.