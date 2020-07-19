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Фото ⟩ В Латвии замечено редкое природное явление

ФОТО: Rihards_Klauzs/Twitter

Сегодня во многих регионах Латвии можно наблюдать особое природное явление - так называемый эффект ореола (гало) или яркое кольцо вокруг солнца.

Очевидец прислал в редакцию TVNET фотографию из Инчукалнса.

ФОТО: Apollo

В социальной сети Twitter люди поделились похожими фотографиями с побережья Курземе.

Гало - это оптическое явление производимых солнечного света , взаимодействующего с кристаллами льда в атмосфере .

Гало может иметь различные формы - цветные или белые кольца, дуги и пятна в небе. Многие из них появляются вблизи Солнца или Луны, а некоторые встречаются в другом месте или даже в противоположной части неба. 

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