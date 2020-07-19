Фото ⟩ В Латвии замечено редкое природное явление

Сегодня во многих регионах Латвии можно наблюдать особое природное явление - так называемый эффект ореола (гало) или яркое кольцо вокруг солнца.
Очевидец прислал в редакцию TVNET фотографию из Инчукалнса.
В социальной сети Twitter люди поделились похожими фотографиями с побережья Курземе.
Šādu gan vēl laikam nebiju redzējis- pilns Saules halo šodien Pāvilostā. pic.twitter.com/2SWOmmrwkO— kārlis (@karlis_serzants) July 19, 2020
Saules halo netālu no Pāvilostas. pic.twitter.com/kfZIOghRGn— Rihards Klaužs (@Rihards_Klauzs) July 19, 2020
Šodien redzams pilns Saules halo. 🌞 pic.twitter.com/T8rZ61NspR— Normunds Lamberts (@Norrmis) July 19, 2020
Гало - это оптическое явление производимых солнечного света , взаимодействующего с кристаллами льда в атмосфере .
Гало может иметь различные формы - цветные или белые кольца, дуги и пятна в небе. Многие из них появляются вблизи Солнца или Луны, а некоторые встречаются в другом месте или даже в противоположной части неба.