Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают дожди и грозы

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 22-27, на побережье местами 20 градусов тепла.

В ночь на вторник в материковой части страны малооблачная погода и переменная облачность. На островах облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-18 градусов тепла. Днем переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 16-21, на востоке страны до 24 градусов тепла.