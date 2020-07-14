Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают резкое потепление

В ночь на четверг в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье местами до 15°С. В четверг днем в Эстонии переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

В ночь на пятницу также ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..15°C. В пятницу днем в Эстонии небольшая и переменная облачность. На западе Эстонии местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха днем 19..24°C.