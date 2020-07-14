Завтра в Эстонии будет солнечно и жарко

Полоса повышенного давления, окруженная и с запада, и с востока циклонами, простирается через Прибалтику с юга на север и обеспечит нас сухой и тихой погодой в ближайшие дни. Температурный фон будет медленно, но уверенно повышаться с каждым днем.
В среду, 15 июля, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с, на островах ветер слабый и переменный.
Температура воздуха составит от 18 до 23°С.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!