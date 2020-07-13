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Во вторник в Эстонии станет теплее и суше

28.06.2020, Tallinn. Tallinlased naudivad soojalaine viimast päeva. People enjoy the heat wave in Tallinn. FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES

ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Влияние циклонов на погоду ослабевает и на арену выходит область повышенного давления, которая в состоянии избавить нас от дождей в ближайшие дни.

Больше солнца и больше тепла, но это касается дневных температур воздуха, ибо ночи останутся по-прежнему прохладными, а в контексте середины лета просто холодными.

Во вторник, 14 июля, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8, на северном побережье порывы 11 м/с, на островах ветер слабый и неустойчивый по направлению.

Температура воздуха составит 17-21°С.

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