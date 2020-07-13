Во вторник в Эстонии станет теплее и суше

Больше солнца и больше тепла, но это касается дневных температур воздуха, ибо ночи останутся по-прежнему прохладными, а в контексте середины лета просто холодными.

Во вторник, 14 июля, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8, на северном побережье порывы 11 м/с, на островах ветер слабый и неустойчивый по направлению.