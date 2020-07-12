Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают дожди, грозы и туман

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни солнечная погода будет чередоваться с кратковременными дождями, температура воздуха будет около 20 градусов.
В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 2-7, около полуночи на северном побережье порывами до 12 м/сек. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 16-21 градус тепла.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможен туман. Ветер северных направлений, 1-7 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 18-22 градуса тепла.
В ночь на четверг ожидается малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, на востоке станы местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 9-15, днем 18-22 градуса тепла.