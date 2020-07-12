Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают дожди, грозы и туман

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 2-7, около полуночи на северном побережье порывами до 12 м/сек. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 16-21 градус тепла.