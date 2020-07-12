Прогноз зарубежных порталов: хорошей погоды в июле можно не ждать

Летняя жара, судя по всему, осталась в июне. По крайней мере в ближайшее время, подобной погоды не предвидится. Зарубежные порталы прогнозируют, что в июле погода будет облачной и дождливой, а температура воздуха не поднимется выше 20 градусов тепла, пишет Järva Teataja.
Норвежский портал yr.no предсказывает, что в ближайшие дни температура воздуха поднимется максимум до 17 градусов. Погода будет облачной. Осадков норвежцы не предсказывают.
Российский метеопортал gismeteo.ru по части температуры воздуха настроен несколько оптимистичнее: согласно прогнозу, в ближайшие недели будут дни, когда температура воздуха будет выше 20 градусов.
Также россияне прогнозируют, что в ближайшие недели сухой погоды не будет. Если на будущей недели будут солнечные дни, то во второй половине июля обещают преимущественно облачную погоду и каждый день дожди.
Согласно эстонскому прогнозу погоду, во второй трети июля область высокого давления время от времени будет усиливаться по всей Эстонии, и между днями с ливневыми дождями также будут сухие промежутки. Температурный фон в пасмурные ночи составит 10 градусов, но в более ясные дни температура воздуха опустится на 2-3 градуса ниже этого предела, а дневная температура будет колебаться в пределах двух-трех градусов от 20 градусов.
В последней декаде июля зона высокого давления может распространиться вокруг Балтийского моря. Если над Эстонией она будет более стабильной, тогда будет преобладать более сухая и теплая погода.
В результате чередования холодного и более влажного и более теплого и более сухого периодов среднемесячная температура воздуха станет близкой к норме (норма 16,9… 18,0 ° C), количество осадков будет находиться в пределах нормы или более (норма 49,83 мм).