Прогноз зарубежных порталов: хорошей погоды в июле можно не ждать

Норвежский портал yr.no предсказывает, что в ближайшие дни температура воздуха поднимется максимум до 17 градусов. Погода будет облачной. Осадков норвежцы не предсказывают.

Норвежский прогноз погоды. ФОТО: kuvatõmmis: yr.no

Российский метеопортал gismeteo.ru по части температуры воздуха настроен несколько оптимистичнее: согласно прогнозу, в ближайшие недели будут дни, когда температура воздуха будет выше 20 градусов.

Также россияне прогнозируют, что в ближайшие недели сухой погоды не будет. Если на будущей недели будут солнечные дни, то во второй половине июля обещают преимущественно облачную погоду и каждый день дожди.

Прогноз погоды на июль. ФОТО: kuvatõmmis: gismeteo.ru

Согласно эстонскому прогнозу погоду, во второй трети июля область высокого давления время от времени будет усиливаться по всей Эстонии, и между днями с ливневыми дождями также будут сухие промежутки. Температурный фон в пасмурные ночи составит 10 градусов, но в более ясные дни температура воздуха опустится на 2-3 градуса ниже этого предела, а дневная температура будет колебаться в пределах двух-трех градусов от 20 градусов.

В последней декаде июля зона высокого давления может распространиться вокруг Балтийского моря. Если над Эстонией она будет более стабильной, тогда будет преобладать более сухая и теплая погода.