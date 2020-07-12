Вс, 12.07.2020
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Эстонское лето: неделя начнется с ливней и гроз

Дождливая погода.

ФОТО: Mailiis Ollino

В первой половине недели Эстония по-прежнему останется под влиянием области низкого давления. И если ночью ливни единичные,то днем будут развиваться кучево-дождевые облака, дающие осадки и некоторые из них достигнут грозовых размеров. 

Температурный фон для июля по-прежнему низкий. Ночи становятся еще более прохладными и днем поначалу тепла будет недоставать, но постепенно, благодаря солнечным лучам, воздух прогреется.

В понедельник, 13 июля, переменная облачность. Во многих местах пройдет ливневой дождь, возможна гроза. Ветер в основном западный и северо-западный 3-8, во второй половине дня на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

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