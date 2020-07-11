Что будет после шторма? Прогноз погоды на воскресенье

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди, местами возможен туман. Ветер около полуночи юго-западный и западный, 5-12, на побережье Вирумаа порывами до 17 м/сек, после полуночи юго-западный и южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла.