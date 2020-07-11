Блог, фото, видео ⟩ В Эстонии свирепствовал шторм: ветер достиг 30 м/с, тысячи домов до сих пор без электричества

Шторм стал причиной масштабных сбоев в электроснабжении. Из-за шторма без электричества осталось более 30 000 домохозяйств. Больше всего клиентов Elektrilevi пострадало в Пярнумаа и Рапламаа.

«Шторм с раннего утра начал двигаться через Сааремаа, Пярнумаа и Рапламаа. Сносит деревья на линии и становится причиной масштабных сбоев, - говорит ведущий специалист центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп. - Штормовой ветер еще пройдет сегодня через Ярвамаа, Харьюмаа и Вирумаа».

Больше всего сбоев в электроснабжении было на Хийумаа, где в 10.27 разом вышли из строя две линии электропередач, без света остались 7076 клиентов. Диспетчеры Elektrilevi смогли за семь минут дистанционно восстановить подачу электроэнергии всем потребителям.

Пуусепп отметил, что Elektrilevi активно устраняет неисправности повсюду и сотрудничает со Спасательным департаментом. Для устранения части повреждений может потребоваться времени до вечера воскресенья. Elektrilevi делает все возможное, чтобы восстановить электроснабжение потребителей как можно скорее.