До 30 м/с: в выходные на Эстонию обрушится мощный шторм

Как сказала ведущий синоптик Тайми Пальяк ERR, шторм будет коротким, но мощным, передает rus.err.ee. "Не исключено, что на материковой части порывы ветра могут достигать 20-25 м/с, а на побережье 27-28 м/с, и даже 30 м/с", - сказала она.

В первую очередь шторм обрушится на острова, западное и северо-западное побережье, а вечером в субботу сильные порывы ветра достигнут и северного побережья, в том числе и Таллинна.

По словам Пальяк, шторм может продолжаться до 16-17 часов, после чего ветер начнет стихать, а в воскресенье уже будет спокойно.

Температура не выше 21 градуса

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха будет не выше 21 градуса, ожидаются кратковременные дожди.

В ночь на субботу около полуночи ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. По регионам туман. После полуночи начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, пойдут дожди, осадки распространятся на северо-восток, возможны грозы. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами ливни, возможны грозы, во второй половине дня осадки ожидается меньше. Температура воздуха ночью 6-12, на побережье до 15, днем 15-21 градус тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-13, около полуночи на побережье Вирумаа порывами до 18 м/сек, утром ослабеет. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье местами 15, днем 15-20 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений, 3-8, после полудня на северном побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 15, днем 16-21 градус тепла.