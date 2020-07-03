Завтра в Эстонии будет дождливо и ветрено

Тон погоде задает новый циклон, на юго-восточной периферии которого мы находимся.
С юго-западным потоком к нам поступит дополнительная влажность, так что дожди начнутся с западных районов Эстонии. В течение дня зона плотных осадков будет распространяться на материк и вечером достигнет и восточных уездов.
В пятницу (04.07) облачно с прояснениями. В первой половине дня к островам западной Эстонии подойдет плотная зона дождей, которая распространится далее на северо-восток. Ветер южный и юго-западный 4-9, порывами до 15 м/с, на побережье 8-13, порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 14…18, на востоке Эстонии 18…23°С.