Пятница порадует жителей Эстонии теплом и солнцем

Влияние области низкого давления на короткое время ослабевает, унося с собой дождевые облака и позволяя солнечным лучам продолжительно радовать всех своим теплом.
Лишь единичные ливни могут пройти в утренние часы и вечером на юго-востоке Эстонии. Показания термометров немного превысят отметку 20 градусов, что создаст приятное ощущение лета.
В четверг, 3 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-12, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером ветер немного ослабеет.
Температура воздуха составит 17-23°С.