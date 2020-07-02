Чт, 2.07.2020
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Пятница порадует жителей Эстонии теплом и солнцем

Пляж в Таллинне.

ФОТО: Madis Veltman

Влияние области низкого давления на короткое время ослабевает, унося с собой дождевые облака и позволяя солнечным лучам продолжительно радовать всех своим теплом.

Лишь единичные ливни могут пройти в утренние часы и вечером на юго-востоке Эстонии. Показания термометров немного превысят отметку 20 градусов, что создаст приятное ощущение лета.

В четверг, 3 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-12, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером ветер немного ослабеет.

Температура воздуха составит 17-23°С.

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