Ср, 1.07.2020
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Дожди и грозы задержатся еще на один день

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Устойчивые юго-западные ветра на высотах способствуют развитию дождевой облачности по всей территории страны, а в отдельных местах и с грозовыми разрядами. 

Юго-западный ветер, на первый взгляд, завтра будет заметно слабее чем сегодня, хотя во время грозы может быть сильным. В прохладной воздушной массе температура воздуха останется ниже 20 градусов, и только лишь при прояснениях будет на несколько градусов выше.

В среду, 02 июля, облачная с прояснениями погода. Время от времени пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный и южный 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 17…23°С.

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