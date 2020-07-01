Дожди и грозы задержатся еще на один день

Устойчивые юго-западные ветра на высотах способствуют развитию дождевой облачности по всей территории страны, а в отдельных местах и с грозовыми разрядами.
Юго-западный ветер, на первый взгляд, завтра будет заметно слабее чем сегодня, хотя во время грозы может быть сильным. В прохладной воздушной массе температура воздуха останется ниже 20 градусов, и только лишь при прояснениях будет на несколько градусов выше.
В среду, 02 июля, облачная с прояснениями погода. Время от времени пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный и южный 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 17…23°С.