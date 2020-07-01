Дожди и грозы задержатся еще на один день

Юго-западный ветер, на первый взгляд, завтра будет заметно слабее чем сегодня, хотя во время грозы может быть сильным. В прохладной воздушной массе температура воздуха останется ниже 20 градусов, и только лишь при прояснениях будет на несколько градусов выше.