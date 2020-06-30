Завтра синоптики обещают дожди и грозы

Ветер юго-западный и южный, 5-11, порывами до 15, на островах и у Рижского залива 9-14, порывами до 21 м/сек. Температура воздуха ночью 12-16 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы, возможны ливни. Ветер юго-западный и западный, 6-12, порывами до 17, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 21 м/сек, вечером немного ослабеет. Во время грозы порывы могут быть сильными. Температура воздуха 16-21 градус тепла.