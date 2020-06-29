Погода резко меняется: завтра в Эстонии похолодает

Утром ожидается облачная погода, дожди, возможны ливни и грозы. После полудня начиная с островов облачность рассеется, вероятность осадков уменьшится. Ветер понемногу усилится до 6-12, порывами до 17, на побережье до м/сек и сменит направление на западное. Во время грозы порывы могут быть сильными. Температура воздуха 16-21, во время дождей температура воздуха будет понижаться до 13 градусов тепла.