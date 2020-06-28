Жару в Эстонии разбавят дожди с грозой и градом

Днем на юге и западе страны ожидается преимущественно переменная облачность, утром местами, около полудня по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы и град. На востоке страны после полудня малооблачная погода без осадков, но возрастет вероятность кратковременных дождей, гроз и града, вечером возможны интенсивные осадки. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Во время грозы порывы могут быть сильными. Температура воздуха 23-28, во время дождей температура воздуха понизится до 20 градусов тепла.