До 31 градуса: жара задержится в Эстонии еще на один день

Днем в воскресенье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 2-7, на северном побережье восточный и северо-восточный, 4-10, порывами до 13 м/сек. Во время грозы порывы могут быть сильными. Температура воздуха 27-31, на побережье местами 21 градус тепла.