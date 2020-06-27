Сб, 27.06.2020
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  • До 31 градуса: жара задержится в Эстонии еще на один день

До 31 градуса: жара задержится в Эстонии еще на один день

ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная погода, местами переменная облачность без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 12-18, местами до 21 градуса тепла. 

Днем в воскресенье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 2-7, на северном побережье восточный и северо-восточный, 4-10, порывами до 13 м/сек. Во время грозы порывы могут быть сильными. Температура воздуха 27-31, на побережье местами 21 градус тепла.

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