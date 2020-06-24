Ср, 24.06.2020
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Синоптики: антициклон над Эстонией продолжает усиливаться

Пляж Пирита.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Антициклон над Эстонией продолжает усиливаться. Это означает без осадков солнечную и довольно тихую погоду, лишь на побережье из-за освежающего морского бриза посвежее.

Благодаря очень теплой воздушной массе в ближайшие дни температурные максимумы во внутренних районах Эстонии достигнут 30 градусов и даже кое-где на пару градусов выше.

В четверг, 25 июня, в Эстонии ожидается солнечная погода. Ветер в основном западных направлений 2-7, на северном побережье до 10 м/с.

Температура воздуха составит 25-30, на побережье местами 18-22°С.

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