Синоптики: антициклон над Эстонией продолжает усиливаться

Антициклон над Эстонией продолжает усиливаться. Это означает без осадков солнечную и довольно тихую погоду, лишь на побережье из-за освежающего морского бриза посвежее.
Благодаря очень теплой воздушной массе в ближайшие дни температурные максимумы во внутренних районах Эстонии достигнут 30 градусов и даже кое-где на пару градусов выше.
В четверг, 25 июня, в Эстонии ожидается солнечная погода. Ветер в основном западных направлений 2-7, на северном побережье до 10 м/с.
Температура воздуха составит 25-30, на побережье местами 18-22°С.