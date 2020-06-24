Фото и видео ⟩ На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5

На юге Мексики произошло мощное землетрясение. Национальная сейсмологическая служба страны (SSN) оценила его магнитуду в 7,5. По ее информации, эпицентр находился в Тихом океане - в 23 км к югу от города Крусесита штата Оахака, а гипоцентр - на глубине 5 км. Геологическая служба США (USGS) сообщает о подземном толчке магнитудой 7,4 с эпицентром на суше (в 12 км к юго-западу от населенного пункта Санта-Мария-Сапотитлан) и гипоцентром на глубине 26 км. В настоящее время фиксируются многочисленные афтершоки, передает NEWSru.
В населенных пунктах штата Оахака повреждены здания (включая больницу с зараженными коронавирусной инфекцией в Уатулько), но обошлось без серьезного ущерба. Произошли оползни, в результате одного из которых погиб человек, другой получил ранения. Кроме того, из-за землетрясения возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Салина-Крус, его работа прервана, передает телеканал Once Noticias.
Подземные толчки ощущались также в федеральном столичном округе Мехико и штатах Мехико, Герреро, Веракрус, Пуэбла, Тласкала, Идальго, Мичоакан, Табаско, Чьяпас и Морелос. Информация о серьезных происшествиях пока не поступала.
Землетрясение привело к небольшому цунами, которое также не нанесло большого ущерба. Предупреждения были объявлены в Мексике и соседних странах - Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе. В штатах Оахака и Чьяпас жителей предупредили о том, что высота волн может составить 113 см. Но она была меньше: 71 см в городе Салина-Крус и 68 см в городе Акапулько, в других районах региона волны не превышали 30 см, информирует Объединенный американский военно-морской центр по предупреждению о тайфунах (JTWC).
SISMO Magnitud 7.5 Loc 23 km al SUR de CRUCECITA, OAX 23/06/20 10:29:02 Lat 15.57 Lon -96.09 Pf 5 km pic.twitter.com/8uuY2um91w— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 23, 2020
Оахака:
#sismo #oaxaca— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 23, 2020
Vía: @dzoara_22.pic.twitter.com/0uFULt75IJ
⚠️ Reporta @xeunoticias que la carretera #Oaxaca-#Istmo se encuentra bloqueada por derrumbe cerca de la Comunidad del Camarón, tras el sismo de esta mañana.— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 23, 2020
El derrumbe dejó una persona fallecida y otra herida.pic.twitter.com/SZdAo1QSts
Reporta @tvbus que explosión en un reactor de la refinería de #SalinaCruz #Oaxaca, causa Incendio debido al #Sismo.— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 23, 2020
Información en proceso.pic.twitter.com/wUai8tjgXR
Reporta @PueblaenLinea, que así el mar en Oaxaca tras el Fuerte sismo de 7.5 grados.pic.twitter.com/tYiI4kJBBg— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 23, 2020
Chedraui en Huatulco, Oax. #Sismo #SismoHuatulco.— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 23, 2020
Vía: @DracoEtamin.pic.twitter.com/z0SPUUS1U2
Мехико:
📹 La jefa de Gobierno de #CDMX, @Claudiashein, descarta daños mayores en la capital mexicana tras #sismo. #OnceNoticias pic.twitter.com/SRWxNU7VnQ— Once Noticias 📱📺 (@OnceNoticiasTV) June 23, 2020
🎥 Vecinos de la colonia Condesa en la CDMX grabaron el #sismo desde su terraza. 🥴— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 23, 2020
Vía: @SUUMA_CDMX.pic.twitter.com/nCxYILCNYD
#CDMX | En Tlalpan estos edificios se tambalean, incluso a uno se le aprecia el momento en que se caen escaleras.— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 23, 2020
Vía: @Ramiro_Escoto.pic.twitter.com/jIXdDcstOb
Alberca de la Ciudad Deportiva, #CDMX.#sismo #Temblor— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 23, 2020
Vía: @Ponchole.pic.twitter.com/uQOeWLFYOu