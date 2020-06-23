Прогноз на ближайшее дни: синоптики обещают до 32 градусов тепла

В ночь на четверг ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха, 25-29, на побережье местами 19 градусов тепла.

В ночь на пятницу преимущественно ясная погода. Ветер западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 25-31, на побережье местами 19 градусов тепла.