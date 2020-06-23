Синоптики выслали предупреждение: идет жара

ПогодаСиноптики выслали предупреждение: идет жара 26 23 июня 2020, 11:53Синоптики выслали предупреждение: идет жараrus.postimees.eeНа Штромке в июне прошлого года.ФОТО: Konstantin SednevКак сообщает государственная метеослужба, в ближайшие дни ожидается значительное повышение температуры.24-28 июня температура воздуха поднимется до 27..29 градусов, а 26-27 июня максимальные температуры могут превысить тридцатиградусную отметку.Среднестатистическая температура воздуха в Эстонии за июнь составляет 17 градусов, в редких случаях воздух прогревается до +26. 26 жарапогодасиноптики