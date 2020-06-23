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Синоптики выслали предупреждение: идет жара

На Штромке в июне прошлого года.

ФОТО: Konstantin Sednev

Как сообщает государственная метеослужба, в ближайшие дни ожидается значительное повышение температуры.

24-28 июня температура воздуха поднимется до 27..29 градусов, а 26-27 июня максимальные температуры могут превысить тридцатиградусную отметку.

Среднестатистическая температура воздуха в Эстонии за июнь составляет 17 градусов, в редких случаях воздух прогревается до +26.

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