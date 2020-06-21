В ближайшие дни синоптики обещают жару

В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье местами 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 21-26, на побережье местами 17 градусов тепла.

В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 22-28, на побережье местами 18 градусов тепла.