На время праздников синоптики обещают теплую солнечную погоду

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. По регионам возможны туманы. Ветер восточных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 9-14, на юге страны и побережье до 16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 20-25, на побережье местами 17 градусов тепла.

В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье местами 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 21-26, на побережье местами 17 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода без осадков. Ветер северных, на северном побережье западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 22-28, на побережье местами 18 градусов тепла.