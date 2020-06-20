Жителей Эстонии ждет солнечное воскресенье без осадков

До полуночи на юге страны облачно, по регионам кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10, порывами до 13, на северном побережье до 15 м/сек. Температура воздуха 10-15, на юге страны до 17 градусов тепла.

Днем на юге страны малооблачная погода и переменная облачность, в остальных регионах солнечная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10, порывами до 13, на северном побережье до 15 м/сек. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха 19-25, на побережье местами до 16 градусов тепла.