Дожди с грозами отступают: мощный антициклон берет бразды правления в свои руки

Мощный антициклон вышел на север Скандинавии и берет бразды правления в свои руки. В субботу еще прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди, но к вечеру осадки пойдут на убыль и в воскресенье нас уже ждет солнечный и сухой день.