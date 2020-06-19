Дожди с грозами отступают: мощный антициклон берет бразды правления в свои руки

Мощный антициклон вышел на север Скандинавии и берет бразды правления в свои руки. В субботу еще прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди, но к вечеру осадки пойдут на убыль и в воскресенье нас уже ждет солнечный и сухой день.
В субботу, 20 июня, погода довольно ветреная, особенно на северном побережье, где порывы северо-восточного ветра будут достигать 15 м/с. Температурный фон понизится, но останется по-летнему дружелюбным 20...25°С.
Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, порывы 13, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами до 16°С