Дожди и грозы задержатся в Эстонии еще на пару дней

Над Эстонией сохраняется поле пониженного давления с очень теплой, влажной и неустойчивой воздушной массой, где благоприятны условия для образования и развития грозовых облаков. Такие облака локальные, поэтому в одном месте дождик небольшой или вовсе его нет, в то же время совсем рядом может быть гроза, ливень и град.