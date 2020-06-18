Дожди и грозы задержатся в Эстонии еще на пару дней

Над Эстонией сохраняется поле пониженного давления с очень теплой, влажной и неустойчивой воздушной массой, где благоприятны условия для образования и развития грозовых облаков. Такие облака локальные, поэтому в одном месте дождик небольшой или вовсе его нет, в то же время совсем рядом может быть гроза, ливень и град.
Ночи теплые, а дневные максимумы 25-30°С. В субботу жара спадет, температурный фон понизится на пять градусов.
В пятницу, 19 июня, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь с грозой, местами возможен град. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха 24-30, на побережье местами 17-22°С.