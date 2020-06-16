Видео ⟩ Непогода движется по Эстонии: на юге страны бушевала гроза, из-за молнии загорелась баня

В Центр тревоги в 00.42 поступил вызов в волость Пыльва, где в деревне Адисте загорелся чердак бани.

Гроза в Выру. ФОТО: Arved Breidaks/kuvatõmmis

По предварительным данным, пожар вызвала молния, ударившая в стержень заземления электрического столба, который находился вблизи бани, передает пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

ФОТО: Arved Breidaks/kuvatõmmis

Служба погоды Эстонии во вторник объявила в девяти уездах предупреждение первого уровня, поскольку днем и вечером по многим регионам ожидается дождь с грозой. Предупреждение касается Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Пыльвамаа, Рапламаа, Тартумаа и Вырумаа.

ФОТО: Служба погоды