На этой неделе ожидается до 30 градусов тепла

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17°С. Во вторник днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 15..18°С.

В ночь на среду переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..18°С. В среду днем сохранится переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южных направлений 2-7, на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 10 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 15..19°С.