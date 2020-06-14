Завтра в Эстонии станет еще теплее, но местами пройдут дожди

Северная периферия области низкого давления, базирующейся вблизи Белоруссии, достигнет Эстонии и принесет с собой дополнительное тепло и влагу. Дневные температуры воздуха будут скорее соответствовать середине лета. В понедельник кратковременные дожди пройдут лишь местами, в дальнейшем их вероятность заметно возрастет. Не исключены и грозы.