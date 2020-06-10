Синоптики рассказали, когда в Эстонию придет жара

В ночь на пятницу на севере страны ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, на юге будет облачнее, местами кратковременные дожди, возможная гроза. Ветер северо-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами 13 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-11, порывами 14-16 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23, на побережье местами до 14 градуса тепла.

В ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-11, побережье порывами до 15 м/сек. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем 15-22 градуса тепла.