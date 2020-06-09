Синоптики рассказали, когда вернется солнечная погода

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода или переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и северный, 4-9, на островах и побережье порывами 13 м/сек. Днем на севере страны ожидается переменная облачность, на юге облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный и северный, 5-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 12-17, днем 18-24, на побережье местами 14-17 градусов тепла.

В ночь на пятницу на севере страны ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, на юге будет облачнее, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность, до полудня на юге страны местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и восточный, 5-11, порывами 14-16 м/сек. Температура воздуха ночью 12-16, днем 18-23, на побережье местами до 14 градуса тепла.