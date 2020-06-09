Завтра синоптики обещают дождь с грозой

В среду днем по Эстонии переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где гроза. В западной Эстонии вероятность осадков меньше. Ветер северный, северо-восточный 4-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 18...23, на юго-востоке Эстонии до 25, на побережье местами до 14°С.

На Чудском озере в ночь на среду переменный ветер 2-7 м/с. Высота волны до 0,5 м. Во многих местах пройдет ливневой дождь, возможна гроза. Видимость от умеренной до хорошей, местами туман. Температура воздуха 14...16°С.